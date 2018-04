Veiligheidstips voor thuiszorgcliënten in Molenwaard

MOLENWAARD • In samenwerking met de politie heeft Rivas Zorggroep deze week een kaart met veiligheidstips voor in en om huis opgesteld. Deze kaarten worden uitgedeeld aan thuiszorgcliënten van Rivas. Wijkverpleegkundige Bastine Rietveld in Liesveld overhandigde de kaart aan thuiszorgcliënt Jenny Vissee.

Cliënten waarderen de veiligheidstips zeer. 'Mensen vinden het erg prettig dat hier aandacht voor is', zegt Bastine. 'Ze zijn zich weer even bewust van mogelijke risico's en weten dat ze bijvoorbeeld het recht hebben om te vragen naar een legitimatiebewijs. Of dat ze in sommige gevallen gewoon direct de politie moeten bellen. Dat geeft hen een gerust gevoel.'

Gevoel van onveiligheid

Rivas helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 'Samen met cliënten en mensen uit hun omgeving regelen we de ondersteuning en zorg die nodig is', vertelt Bastine. 'We signaleren echter dat mensen zich niet altijd veilig voelen. Daarom hebben we in samenwerking met de politie deze kaart met veiligheidstips opgesteld. Hopelijk draagt dit bij aan een veiliger gevoel bij onze thuiszorgcliënten.'

Voor meer informatie over thuiszorg en andere diensten van Rivas: Rivas Zorglijn 0900-8440 en www.rivas.nl/thuiszorg.