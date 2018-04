Henk Fennema: 'Tevreden over elfde editie Fenexpo Businessdagen'

GORINCHEM • Ook de elfde editie van de Fenexpo Businessdagen trok afgelopen week weer honderden bezoekers naar de Evenmentenhal in Gorinchem. Op dinsdag, woensdag en donderdag konden de ondernemers terecht bij collega's uit diverse branches die zich daar presenteerden.

"Het is uitstekend verlopen", blikt organisator Henk Fennema terug. "Het besluit om het gratis eten en drinken te schrappen, bleek een goede keuze. Bezoekers die alleen daarvoor kwamen, hebben we nu niet gezien. Het zorgde ervoor dat het wat rustiger was, maar dat de kwaliteit van het publiek beduidend beter was. Veel exposanten hebben dat ook bij mij aangegeven."

Aantallen

Ook de beslissing om in een zogenaamde black box workshops en lezingen op de beursvloer zelf te hadden pakte goed uit. "Niet ieder thema trok evenveel bezoekers. Maar één van de deelnemers had twintig belangstellenden die allen openstonden voor een vervolgafspraak. Aantallen zeggen niet alles."

Of er een twaalfde editie komt, is nog niet duidelijk. "Ik ben tevreden over deze elfde Fenexpo en ga deze eerst rustig evalueren."