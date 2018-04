Het Kontakt Alblasserwaard wint A.M. Bandaprijs met magazine 'Langs de Graaf'

HILVERSUM/GOUDRIAAN • Het Kontakt Edities was donderdag de meest succesvolle uitgeverij op de jaarlijkse NNP-dag (Nederlandse Nieuwsblad Pers) in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Carmen Timmer en Geurt Mouthaan wonnen namens Het Kontakt Alblasserwaard de commerciële A.M. Bandaprijs met het magazine 'Langs de Graaf'. Britta Alink (Het Kontakt Bommelerwaard) sleepte een journalistieke nominatie in de wacht voor haar serie voor statushouders, Janneke Kok (Het Kontakt Leerdam) kreeg een journalistieke eervolle vermelding voor haar boerenserie en Nico van Ganzewinkel (Het Kontakt Vianen) en John Wijntjes (Het Kontakt Krimpenerwaard-West) werden genomineerd voor de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie.

'Het inzicht dat bij het groter worden van de gemeente er meer behoefte bestaat aan 'lokaliteit' is door Het Kontakt op goede wijze onderkend', oordeelde de jury van de A.M. Bandaprijs. 'Door hierop in te spelen met een magazine waarin lokale ondernemers aan het woord komen, maar ook de redactionele invulling getuigt van een goed doordachte uitgave'.

Collega’s @CarmenTimmer en @GeurtMouthaan op het podium geïnterviewd over het winnen van de A.M. Bandaprijs met het magazine Langs de Graaf. #nnpdag2018 #hetkontakt pic.twitter.com/RkjoPRPRDL — Rick den Besten (@RickdenBesten) April 12, 2018

Naast Het Kontakt Edities waren voor de A.M. Bandaprijs genomineerd: Actief Media met de A+ app en De Texelse Courant met 'Texel producten'/vakantiespecials.

De jury bestond uit Remko Poggenklaas, Ted Hobma en Dies van 't Leven

Prijs voor de Nieuwbladjournalistiek

Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk hebben de NNP-prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2018 gewonnen met een artikelserie 'Hoe werkt lokale politiek'. De jury vond het mooi om te zien hoe drie jonge redacteuren, met verschillende achtergronden, een serie artikelen maakten over lokale politiek. Met trefzekere en heldere verhalen maakten zij de gemeentepolitiek ook voor jonge kiezers inzichtelijk. Complimenten voor de opmaak, de samenwerking met RTV Bodegraven en in het bijzonder voor het crossmediale karakter van de serie.

De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde en Simon Hofland.

Er waren drie genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek en twee eervolle vermeldingen. Naast Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman was genomineerd Britta Alink van Het Kontakt Edities Bommelerwaard met het project 'Warm Welkom'. Britta Alink schreef een vlot leesbare en vooral indringende serie over vluchtelingen. Ook was genomineerd Wim Heijboer van De Eendrachtbode met krantenartikelen '4/5 mei'. Heijboer interviewde een kleindochter, die vertelt dat haar grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog overtuigd lid waren van de NSB. In de kleine Zeeuwse gemeenschap waar zij deel van uitmaakten een nog steeds zeer gevoelig onderwerp.

Een eervolle vermelding ging naar Janneke Kok van Het Kontakt Edities met haar 'Boerenserie". Ze interviewde vanuit diverse invalshoeken verschillende betrokkenen en schilderde vervolgens actuele, integere en zorgvuldig uitgewerkte portretten van het boerenleven in haar verschijningsgebied. Extra compliment voor de prachtige opmaak van de artikelen. Tweede eervolle vermelding ging naar Jelle Bakker van Het Urkerland met 'Hoop in tijden van Wanhoop'. Jelle beschreef op indringende en treffende wijze het dramatisch verhaal van basisschool 'De Regenboog' op Urk, waarvan binnen enkele maanden door verschillende oorzaken drie leerlingen kwamen te overlijden. Gebeurtenissen, die diepe sporen nalieten in de hechte gemeenschap van het voormalige eiland.

Prijs voor de Nieuwsbladfotografie

De winnende foto van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie was voor Bastiaan Miché van Enter Media met de foto: 'woonboerderij gaat geheel in vlammen op'.

Er waren ook hier drie genomineerden. Naast Bastiaan Miché waren dat Nico van Ganzewinkel van Het Kontakt editie Vianen met de foto 'trouwtrekken in de kasteeltuin van Amaliastein tijdens de Highland Games in Vianen' en John Wijntjes van Het Kontakt editie Krimpenerwaard West met de foto 'auto rijdt drogisterij Ceelen in Ouderkerk a/d IJssel binnen'.

De jury bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.

Over de NNP-prijzen

De NNP is de landelijke organisatie van lokale nieuwsmedia, waarbij zo'n 40 uitgeverijen zijn aangesloten. De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek, de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs worden jaarlijks uitgereikt en zijn bedoeld ter onderstreping van het vaak hoge niveau van de lokale nieuwsmedia in zal zijn facetten en als stimulans om diezelfde lokale nieuwsmedia nog nadrukkelijker op de kaart te zetten, als mediatypen die aan de voet van de samenleving invulling geven aan een kwalitatieve, brede en continue nieuwsvoorziening.