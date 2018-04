Molenwaard en Giessenlanden gaan aardgasvrij bouwen

MOLENWAARD/GIESSENLANDEN • Molenwaard en Giessenlanden gaan nieuwbouwwoningen voortaan aardgasvrij laten bouwen. Een voorstel van college en wethouders kreeg woensdagavond 11 april unanieme steun van beide raden.

Nu het Rijk heeft besloten dat de gaskraan in Groningen dicht gaat, komt het nadenken over alternatieven in een stroomversnelling. De aardbevingen in Groningen en de gewenste terugdringing van de CO2-uitstoot maken dit noodzakelijk. Om aardgasvrij bouwen mogelijk te maken, is een alternatieve energie-infrastructuur nodig. Warmtepompen kunnen een alternatief zijn, denken raden en colleges van Molenwaard en Giessenlanden.

Vastleggen of overtuigen

Nieuwe woningen in deze gemeenten moeten aardgasvrij gebouwd worden. Als nieuwe woningen komen op grond die het eigendom is van Molenwaard en Giessenlanden, regelen de gemeenten de duurzame energievoorziening in de koopovereenkomst. Als de gemeenten geen grondeigenaar zijn, zullen ze hun best doen om de ontwikkelaar of bouwer ervan te overtuigen dat aardgasvrij bouwen de juiste keuze is. Afdwingen kunnen de gemeenten dit niet.

Programma duurzaamheid

Beide raden namen woensdag nog meer duurzame besluiten. Ze stelden het 'Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Giessenlanden en Molenwaard 2018-2019' vast. Speerpunten in dit programma zijn:

• Verduurzaming van de gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed

• verduurzaming van de gebouwde omgeving

• opwekking van duurzame energie

• ondersteuning van duurzame lokale initiatieven.

Giessenlanden stelt hiervoor 140.000 euro beschikbaar. Molenwaard stelt een krediet van 400.000 euro beschikbaar voor het energieneutraal maken van sporthal De Reiger in Groot-Ammers en 100.000 euro voor het uitvoeren van energiescans voor gemeentelijke panden.

Duurzaamheidslening

Verder wordt de regeling voor het afsluiten van een duurzaamheidslening uitgebreid. Inwoners kunnen met het geleende geld duurzame maatregelen nemen. Dankzij de uitbreiding komen ook nieuwbouwwoningen in aanmerking voor zo'n lening. Ook kunnen deelnemers aan een postcoderoosregeling voortaan hun zonnepanelen financieren via de duurzaamheidslening. Dankzij een postcoderoosregeling kunnen deelnemers samen zonne-energie opwekken, zonder dat zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De regeling biedt vijftien jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken.

Afdwingen?

Raadsleden hadden voorafgaand aan de besluitvorming nog wel wat vragen. Johan van de Minkelis (CU): "Kunnen we gasloos bouwen afdwingen? Alternatieven zijn vele malen energieverslindender. Dit heeft alleen maar zin als energieneutraal wordt gebouwd. Als het gaat over afbouw van het gasnet lezen we niets over van het gas halen van bestaande woningen. Met steeds minder mensen zal er dan een net in stand gehouden moeten worden. Straks krijgt een kleine groep van onze inwoners veel kosten voor de kiezen omdat ze met minder mensen een gasleiding in stand moeten houden."

Wethouder Frank Meerkerk deelt de zorg van Van de Minkelis, zei hij. "Het vastrecht kan voor iedereen een stukje hoger worden", reageerde hij.

Lawaai

Bert Moret (VVD) was er ook nog niet gerust op. "We hebben zorgen. Nieuwe huizen moeten met warmtepompen verwarmd worden, maar in de pers verschijnen voortdurend berichten over problemen met deze pompen. Ook nemen ze veel ruimte in en ze maken lawaai. Verder leiden ze tot hogere bouwkosten. Daardoor krijgen starters het nog moeilijker. Zijn er alternatieven? Warmte onttrekken aan de industrie in Dordrecht zou kunnen, maar dan heb je enorme leidingen nodig."

Kinderziektes

Wethouder Frank Meerkerk antwoordde: "Elke innovatie heeft leermomenten. Er zitten kinderziektes in. Dat wil niet zeggen dat de bedrijfszekerheid slecht is. Ik heb er zelf redelijk veel ervaring mee." Over hogere kosten voor starters zei hij: "We hebben een duurzaamheidslening. Ook banken doen eraan mee. Op het moment dat je minder energie verbruikt, kun je meer lenen. Als een bank niet mee wil doen, kunnen wij meedoen."

Markt verandert

Op de vraag of gasloos bouwen verplicht kan worden, antwoordde Meerkerk: "We zien dat de markt verandert. Potentiële kopers zitten niet te wachten op een huis waar nog een grote stroomrekening aan vasthangt. Projectontwikkelaars willen meewerken. Verplicht stellen is eigenlijk niet eens nodig. In Langerak-Zuid laat zien dat ondanks het feit dat we al prijzen hebben afgesproken, het met een verzoek aan de ontwikkelaar gewoon geregeld wordt. Kijkend naar bestaande bebouwing: er moet zoveel gebeuren, ook aan bestaande bebouwing, dat het niet realistisch is om te denken dat het snel kan. Wellicht komen we er over vijf jaar achter dat het bij bestaande bebouwing ook op een andere manier kan."

Beide raden stemden unaniem in met het plan voortaan gasloos te bouwen. De raden hebben woensdag verder beleidskaders opgesteld voor zonnevelden (velden vol zonnepanelen).