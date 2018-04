Beweegprogramma voor Zonnebloem Liesveld

NIEUWPOORT • 'Bewegen is goed voor lichaam en geest'. Dat was de boodschap van fysiocenter Bax voor de Zonnebloemgasten van de afdeling Liesveld, woensdagmiddag in de Vijverhof in Nieuwpoort.

Tijdens deze middag werd er getraind met de spieren en de hersenen, waarbij de kleur van het papiertje de keuze van het antwoord op de vraag weerspiegelde.