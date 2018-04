Molenwaard treedt op tegen drones in Kinderdijk

KINDERDIJK • De gemeente Molenwaard gaat optreden tegen overlast van drones in het werelderfgoedgebied Kinderdijk.

Molenwaard zal De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gebruiken om drones aan te pakken. Burgemeester en wethouders gaan daarnaast onderzoeken of privacywetgeving kan worden gebruikt om gebruikers van drones op de vingers te tikken. Dit is de uitkomst van een debat over een motie die de ChristenUnie en het CDA woensdag 11 april indienden tijdens een gezamenlijke raadsvergadering van Molenwaard en Giessenlanden.

Over schutting

Aan het begin van de vergadering maakte molenbewoonster Anja Noorlander uit Kinderdijk gebruik van het spreekrecht. Mede namens zestien molenaars vertelde ze hoe gebruikers van drones hun privacy schenden. “Vijf à zes keer per dag vliegt er een drone boven onze tuinen. Wij hebben hier al twee jaar een intens probleem. U moet zich voorstellen dat er bij u mensen over uw schutting en door uw ramen komen fotograferen, zonder dat u weet wie de fotograaf is. Dat is wat er bij ons al lange tijd gebeurt.”

Niet tevreden

In een raadsinformatiebrief had het college de raad laten weten nog geen maatregelen te willen nemen, maar eerst landelijke besluitvorming over drones te willen afwachten. Mark den Boer (CDA): “We zijn niet tevreden over uw brief. Uw besluit komt erop neer dat u geen extra lokale regels wilt stellen omdat er landelijk nog veel discussie over drones is. U wilt een bewustwordingscampagne opzetten, maar verder afwachten. Dat is niet het goede signaal naar de molenbewoners. CU en CDA vinden dat u als college veel actiever kunt optreden.”

Hinderlijk gedrag

In de motie vragen beide partijen het college om actief aan de landelijke discussie deel te nemen en in de tussentijd de APV over hinderlijk gedrag op openbare plaatsen te gebruiken om te handhaven. Ook roept de motie het college op de situatie regelmatig te bespreken met molenbewoners, de Stichting Werelderfgoed en de omgevingsdienst.

Privacywetgeving

SGP-raadslid Jan Lock van Giessenlanden merkte op dat Ameland handhaaft op basis van privacywetgeving. De indieners van de motie voegden aan hun tekst toe dat het college ook wordt verzocht ‘te onderzoeken in hoeverre privacywetgeving kan worden gebruikt’.