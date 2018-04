HERWIJNEN • Het is vijftig jaar geleden dat autobedrijf Van Tuyl is opgericht. Voor de eigenaars en medewerkers is dat meer dan genoeg reden om een feestje te vieren. Dat wordt, in combinatie met een open dag, gehouden op zaterdag 14 april.

De basis van het autobedrijf is gelegd door de broers Bert en Hans van Tuyl. Ze leerden het vak van monteur bij automobielbedrijf De Ruijter in Meerkerk. Toen ze voldoende ervaring hadden opgedaan zijn ze in 1968 voor zichzelf begonnen, aan de Zouwendijk in Meerkerk. Ruim tien jaar later werd ook de vestiging in Herwijnen een feit, inclusief tankstation en spuiterij.

Voetsporen

"Destijds was het een kleinschalige garage, met klanten uit het dorp en de directe omgeving. Mijn moeder Corrie ging zich al gauw bezig houden met de administratie, en het bedrijf is een VOF geworden", vertelt Jacco van Tuyl, die evenals zijn broer Henry in de voetsporen van vader Bert is getreden.

Samen met hun ouders hebben de zoons nagedacht over de toekomst van het garagebedrijf, en ze namen het besluit om te switchen naar de in- en verkoop, onderhoud en reparatie van lichte bedrijfswagens. De spuiterij werd afgestoten en de vrijkomende ruimte werd bij het bestaande pand getrokken.

Kinderschoenen

"In een later stadium hebben we onze visie bijgesteld, en zijn we ook begonnen met alles op het gebied van compacte campers. Die sector stond toen nog in de kinderschoenen, maar is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste poot van ons bedrijf", merkt Jacco van Tuyl op.

"Wat betreft in- en verkoop, onderhoud, reparatie en schadesturing is het écht ons specialisme geworden. Los daarvan zijn we ook in de markt voor het monteren van accessoires zoals luifels, fietsendragers en bearlock beveiliging. Compacte campers beginnen bij een hefdakmodel zoals de California (VW) en de Westfalia (Ford), en gaan tot een buscamper van 6,5 meter lengte. Gemiddeld hebben we 40 tot 50 nieuwe en gebruikte modellen op voorraad staan, en daarmee zijn we een van de grootste bedrijven in deze sector van Midden-Nederland."

Nieuwe voorgevel

Door de jaren heen is autobedrijf Van Tuyl verschillende keren uitgebreid en aangepast aan de huidige maatstaven. De laatste ingrijpende verbouwing is recent afgerond. De showroom is daardoor verdubbeld, de werkplaats is vergroot en er is een nieuwe voorgevel aangebracht. Daarnaast is er een groot buitenterrein waar ook tal van modellen staan opgesteld. Van Tuyl werkt met een team van tien vaste medewerkers, die in de werkplaats beschikken over de meest moderne diagnoseapparatuur.

Gouden jubileum

"Van een plaatselijk garagebedrijf zijn we uitgegroeid naar een autobedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in bedrijfswagens en compacte, fabrieksgebouwde campers. Wat betreft de verkoop van de campers hebben we klanten uit binnen- en buitenland", zegt Jacco van Tuyl.

"En komende zaterdag gaan we ons gouden jubileum vieren met een open dag. Tussen 9:30 en 16:00 uur kan iedereen hier een kijkje komen nemen. Uiteraard zorgen we voor een hapje en een drankje. De komende maanden houden we verschillende aantrekkelijke campergerichte acties zodat men er straks met een optimaal uitgeruste camper op uit kan trekken."