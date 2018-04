Nog 60 openstaande vacatures bij BVO Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Vijfheerenlanden kampt nog altijd met een ernstig personeelstekort. Er zijn nog zestig openstaande vacatures. De overige veertig vacatures zijn inmiddels opengesteld ofwel ingevuld.

Dat meldde BVO-directeur Nanette van Ameijde woensdagavond tijdens het maandelijkse Vijfheerenlanden Beraad. Van Ameijde vindt het logisch dat bij zo'n gefuseerde ambtelijke organisatie, die eigenlijk nog maar drie maanden onderweg is, nog niet alles in één keer fantastisch loopt. "Gelukkig gaan heel veel dingen goed, maar er gaan ook dingen nog niet goed. We moeten momenteel roeien met de riemen die we hebben."

Het personeelstekort is onder andere ontstaan omdat er de afgelopen jaren een vacaturestop gold in Leerdam, Vianen en Zederik.

Het personeelstekort heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Volgens Van Ameijde beginnen de gevolgen van het besluit om vooralsnog drie locaties en drie balies open te houden nu zichtbaar te worden. De formatie is immers gebaseerd op één gemeentebestuur met één centrale locatie. Besloten is om tijdelijk de openingstijden voor het publiek iets aan te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijden waarop de meeste inwoners bellen.

Ook wordt de formatie in de basisdienstverlening tijdelijk versterkt. "Dit alles om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te waarborgen en tegelijkertijd het werkplezier van onze medewerkers te behouden."