Eeuwenoude sierschijf uit Brandwijk gevonden in archeologisch depot

BRANDWIJK • De provincie Zuid-Holland kwam in haar archeologisch depot bij een inventarisatie van vondstmateriaal een wel heel bijzonder object tegen: een eeuwenoude sierschijf, jaren geleden gevonden in Brandwijk.

Het betreft een door vrijetijdsarcheologen opgegraven sierschijf. De opgraving werd in 1998 uitgevoerd in een woonheuvel op de locatie Gijbelandsedijk 119/120 te Brandwijk, waarop een historische boerderij was gesloopt. De sierschijf werd gevonden in de boerderij en is afkomstig uit een ophopingslaag van de woonheuvel.

Dit meldt Erfgoedhuis Zuid-Holland. 'Voor zover bekend is dit object de enige in zijn soort die gevonden is tijdens een archeologische opgraving. Mede op basis van het aangetroffen aardewerk kon deze gedateerd worden in de tweede helft van de 12e eeuw.'

Kogelpot

'Het aardewerk bestond onder meer uit kogelpot, pingsdorf en andenne. Daarnaast is er in Duitsland een soortgelijk object gevonden dat ook uit de 12e eeuw stamt. Daarmee dateren we deze vondst in de periode van het Ontstaan van Holland. Dit zijn de eeuwen (1000-1300) waarin de eerste stappen werden gezet naar de vorming van het hedendaagse Holland.'

Fabeldier

Op de sierschijf is een fabeldier afgebeeld. 'Het is getekend in fraaie kromme lijnen en is een kunstige positie. Het dier heeft een katachtig uiterlijk door de spitse oren en de schuinstaande oogstreepjes. Ook heeft het een smalle taille en een spits uitlopend staartje. Op de romp is een vleugel weergegeven en het dijbeen en de hoeven zijn met lijntjes geaccentueerd. Mogelijk heeft de sierschijf een functie als versiering op paardentuig gehad.'

Herkomst

Waarom een bijzonder object als dit in de bodem terecht is gekomen van een laatmiddeleeuwse boerderij? Het Erfgoedhius heeft enkele suggesties. 'Mogelijk zou het voorhuis van de boerderij een bijzondere status hebben gehad, omdat hier indicaties zijn aangetroffen van vloertegels en een daktegel. Dit zou erop kunnen duiden dat de boerderij een hogere status heeft gehad, bijvoorbeeld als rechthuis. Wellicht dat een hooggeplaatste bezoeker deze schijf toen is verloren. Deze vraag wordt waarschijnlijk nooit beantwoord.'