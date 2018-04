Optochtcommissie Groot-Ammers zoekt nieuw bestuur

GROOT-AMMERS • Voor het organiseren van de vijfjaarlijkse optocht in Groot-Ammers moet er een compleet nieuwe optochtcommissie komen. De huidige leden stoppen allemaal na de editie van 2018, op vrijdag 27 april.

In heel Groot-Ammers wordt momenteel hard gewerkt om de wagens voor de feestelijke optocht klaar te maken. En ondanks het feit dat het aantal buurtverenigingen én de beschikbare locaties voor het bouwen van een wagen teruglopen, verschijnen er twee deelnemers meer dan vijf jaar geleden aan de start.

Voor Ria Verheij, Dirk de Jong, Zeeger van der Ham, Betty Slob en Marianne den Hartog is het een extra drukke periode. Als leden van de optochtcommissie zorgen zij onder meer voor al het regelwerk rond het vijfjaarlijkse evenement, zijn ze vraagbaak voor de deelnemers en keuren ze de wagens. Mooi werk wat ze al meerdere edities met veel plezier doen. "Het is elke keer heel mooi om te merken hoeveel saamhorigheid er hier is. Het overgrote deel van Groot-Ammers werkt ook aan één van de wagens mee. De optocht is echt van en voor het hele dorp."

Kinderen

Dat begint al jong. Dirk vertelt met enige trots dat er op de wagen van 'zijn' buurtvereniging meer dan dertig kinderen komen te staan of meelopen. De volgende generatie staat op een feestwagen en als volwassene kom je vervolgens op één van de wagens van de buurtverenigingen te staan. "Het was vroeger helemaal geen vraag of je meedeed; dat gebeurde gewoon. Wij zijn ermee opgegroeid", vertelt Betty.

De optochtcommissie was lange tijd puur een mannenaangelegenheid. Ria: "Het was Teus van der Grijn die vond dat er ook wel eens vrouwen in moesten komen. Dat is toen gebeurd en wij hebben bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat elke optocht een thema kreeg."

Punt

Ze zetten er nu met zijn vijven een punt achter. Na al die jaren vinden de vijf leden het mooi geweest. Betty: "En ik wil op een acceptabele leeftijd zelf ook nog eens op een wagen staan. Als optochtcommissie krijg je weinig van de optocht zelf mee omdat je druk met andere zaken bent."

Het is, vindt de huidige commissie, tijd voor jong bloed, nieuwe leden die met hun eigen ideeën wellicht weer een nieuwe invulling kunnen geven aan de optocht. Er is al een oproep de deur uit gedaan, maar er heeft zich nog niemand gemeld. "Jammer", zegt Dirk. "Je merkt dat er meer import is in Groot-Ammers en dat mensen minder tijd hiervoor hebben." En Zeeger: "Bouwen aan een wagen en meedoen aan de optocht, dat lukt nog wel, maar het organiseren ervan, dat vinden ze een brug te ver."

Belangstellenden die zich aan willen melden kunnen contact opnemen met Hessel van der Vlies, 0184-653988 / 06-53769751 of secretariaat@oranjevriend.com.