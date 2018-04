Jazzfestival in Gorinchem

GORINCHEM • De stichting Jazzfestival Gorinchem maakt zich weer op voor het oudste meerdaagse evenement in Gorcum.

Op 20, 21 en 22 april zal de oudste originele Veste in Nederland weer bol staan van jazzmuziek in een breed scala van muziekstijlen. Het complete programma staat op de site www.gorcumjazz.nl.

Vrijdag 20 april nemen twaalf horecabedrijven deel aan de jazzkroegentocht 'Up to the Pub', met gratis live jazz vanaf 21:00 tot in de kleine uurtjes. Een dag later zijn er drie openluchtpodia met Get Brassed, Pepperoni Jazzband en The Dutch All Stars Jazzband. Door de straten lopen de marching bands Time Out Brazzband, de K-Street Jazzband en Red Jackets Jazzband.

Zondag 22 april start om 11.00 uur met de 31e jazz- en gospeldienst in de Grote Kerk. Vanaf 14.00 zullen er concerten zijn op het podium op de Grote Markt.