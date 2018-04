Stichting Glasvezel Molenwaard 'Dit mág gewoon niet mislukken'

MOLENWAARD • Te weinig aanmeldingen om glasvezel aan te leggen, te veel om er een punt achter te zitten; Stichting Glasvezel Molenwaard loopt na het verstrijken van de deadline tegen een nieuwe uitdaging aan.

Binnen tien weken vijftig procent marktaandeel binnenhalen met een product dat er pas over anderhalf jaar daadwerkelijk is; als manager zou je daar een mooie bonus mee binnenhalen. Stichting Glasvezel Molenwaard kreeg het voor elkaar.

"En daar zijn we best trots op", stellen bestuursleden Edwin van der Ham en Rijkus Krabbendam. "Maar het is meteen ook een compliment voor de inwoners, die bereid zijn hun nek uit te steken voor een belangrijke voorziening in ons gebied. We merkten elke dag dat het welzijn van het gebied voor hen een belangrijke reden is om hun handtekening te zetten. Voor ons en al die vrijwilligers die zich inzetten is het zelfs de enige drijfveer."

Voldoende

In elke andere regio in Nederland zou het ruim voldoende zijn om de spade in de grond te steken. Zo niet in Molenwaard. De vele dijken en watergangen en het uitgestrekte buitengebied maken de aanleg van glasvezel een kostbare klus. "Als we nu groen licht geven, moeten we straks geld gaan lenen om de rente te kunnen betalen. Dan heb je geen gezonde financiële basis. Voor ons is dat een absolute voorwaarde."

Maandagavond vergaderde het bestuur over de vraag 'Hoe nu verder?'. Ermee ophouden viel al snel af. "Dit mág gewoon niet mislukken. Wij zijn terriërs en laten niet los", lachen Krabbendam en Van der Ham.

Kinderdijk

De optie om dorpen met een laag aanmeldingspercentage af laten vallen om de kosten te drukken is eveneens onbespreekbaar. "Alleen de Kinderdijkse molens is een uitzondering. Het dorp zelf is al voorzien van glasvezel. We gaan met de molenaars in gesprek om voor hen een andere oplossing te realiseren."

Ook het verlengen van de aanmeldtermijn werd besproken. "Dat doen we niet. Inwoners hebben tien weken de tijd gehad. Aanmelden kan nog wel, maar dan betaal je wel de aansluitkosten. Op de brochure staat een bedrag van bijna 2.000 euro; dat is een gemiddelde, dus per aanvraag kijken we welke kosten eraan vast zitten. Er zit een groot verschil tussen een rijwoning of een huis middenin de polder."

Tablis Wonen

De stichting gaat om toch een oplossing te vinden met alle partners, waaronder de gemeente, de mogelijkheden bekijken om het project alsnog van de grond (en vooral in de grond) te krijgen. "We zijn al langere tijd in gesprek met woningcorporatie Tablis Wonen. Met hun 750 huurhuizen in Molenwaard hebben zij de sleutel in handen. Wij vragen hen de aansluiting te betalen, waarna de huurders beslissen of ze een abonnement nemen."

Ook de gemeente is gesprekspartner. "Gisteravond hadden we meteen al contact met de wethouders. Zij en de gemeenteraad staan achter ons initiatief. Maar financiële steun om de aanleg mogelijk te maken, stuit op de nodige wetten en regels. Helaas worden de wegen in de dorpen wel als nutsvoorziening gezien, maar de digitale weg niet."

Noodoplossingen

Duidelijk is wel dat binnen enkele weken, om de planning te halen, de knoop doorgehakt moet worden. "Het is echt nu of nooit. Wie neemt straks nog de handschoen op als dit niet doorgaat? Dan gaan we werken met noodoplossingen, pleisters, om internet via de koperdraad te laten blijven lopen. Dat moeten we met zijn allen niet willen."

Geurt Mouthaan