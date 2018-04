CDA en CU: College moet meer doen tegen hinder drones in Kinderdijk

KINDERDIJK - Het college van Molenwaard onderschat het effect van drones op het privacygevoel van molenbewoners in Kinderdijk. Dat vinden de fracties van het CDA en de ChristenUnie.

Via een motie willen zij het college woensdagavond oproepen bij hinderlijk gedrag van dronevliegers te handhaven. De huidige APV biedt daar volgens deze partijen genoeg handvaten voor.

Vorig jaar nam de raad al een motie van CDA en ChristenUnie aan waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of regulering van drones in het molengebied mogelijk is. Het college besloot onlangs echter niet voor extra lokale regelgeving te kiezen omdat er op dit moment op landelijk niveau nog over regelgeving wordt gediscussieerd. Over twee jaar wil het college het besluit heroverwegen als er op dat moment geen nog geen zicht is op nieuwe landelijke regelgeving.

Te passieve houding

"Het college neemt een veel te passieve houding aan," vinden de raadsleden Mark den Boer (CDA) en Harry Stam (CU). "Twee jaar afwachten is een hele lange periode. Het aantal particuliere dronevluchten in het molengebied neemt snel toe. Molenbewoners voelen zich steeds vaker ernstig in hun privacy aangetast als er voortdurend filmende drones rond hun molens vliegen, zonder dat zij weten wie de drone en camera bestuurt."

De bewustwordingscampagne voor dronevliegers die het college voorstelt is volgens beide raadsleden hiervoor geen oplossing. "Het college onderschat het punt van privacy als zij schrijft dat drones een redelijk nieuw fenomeen zijn en er nog niet overal in de samenleving sprake is van gewenning."

Hinderlijk gedrag

CDA en ChristenUnie willen dat het college het bestaande artikel uit de APV over hinderlijk gedrag op openbare plaatsen gaat gebruiken om te handhaven als de privacy van molenbewoners in het geding is. Zij denken dat het ook preventief kan werken als het college en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk daar duidelijk over communiceren.

Ook willen beide partijen dat het college actief aan de landelijke discussie over regelgeving gaat deelnemen. Bijzondere situaties, zoals die in het molengebied, moeten zo een plek in de landelijke regelgeving voor drones krijgen.