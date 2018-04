Als drie ouders er achter komen dat hun dochters alle drie van plan zijn om tijdens Prom Night hun maagdelijkheid te verliezen, zetten ze alles op alles om dit te voorkomen.

Leslie Mann (The Other Woman, This Is 40), Ike Barinholtz (Bad Neighbours, Suicide Squad) and John Cena (Trainwreck, Sisters) zijn te zien in de nieuwe komedie Blockers, het regiedebuut van Kay Cannon (scenarioschrijver van de Pitch Perfect films).Geproduceerd door Seth Rogen, Evan Goldberg en James Weaver van Point Grey Pictures (Bad Neighbours, This Is The End), samen met Jon Hurwitz & Hayden Schlossberg (Harold & Kumar films) en Chris Fenton van DMG Entertainment (47 Ronin). Geschreven door Brian & Jim Keho, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg en Eben Russell. Verder met o.a. Kathryn Newton, Geraldine Indira Viswanhathan en Gideon Adlan.

BLOCKERS draait vanaf 19 april in de biosocoop.

