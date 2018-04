Kennismaken met Doe mee! Molenlanden tijdens 'Meet & Greet'

MOLENLANDEN • Doe mee! Molenlanden nodigt inwoners van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard uit voor een kennismaking met de initiatiefnemers van de nieuwe lokale politieke partij.

De 'Meet & Greet' vindt plaats op vrijdag 20 april om 20.00 uur. 'Doe mee! is op zoek naar nieuw talent', meldt de lokale partij in een persbericht. 'En talent in de brede zin van het woord. Van jong tot oud.'

Wilma de Moel van Doe mee! Molenlanden vertelt: 'We willen een team gaan vormen met enthousiaste mensen, met wie we met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november die nieuwe lokale politieke partij neer gaan zetten. Politiek is hoe dan ook belangrijk, maar ook gewoon leuk en als je je in kunt zetten voor wat belangrijk is bij jou in de buurt en keuzes kunt maken met lokale argumenten, dan wordt het alleen maar boeiender."

Ze vervolgt: "We houden het dichtbij waar het gebeurt en er kijkt geen landelijke partij mee, die bepaalt wat je moet doen. We gaan bij Doe mee! voor vrijheid en respect voor elkaar."

Meer informatie en aanmeldingen: doemeemolenlanden@hotmail.com of 06-1259 3581