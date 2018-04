Romy van Klei wil de allermooiste zijn

VIANEN/MEERKERK • De negentienjarige Romy van Klei uit Vianen neemt deel aan de verkiezing Miss Beauty of Utrecht. Ze wil graag een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jonge vrouwen.

Vorig jaar woonde Romy nog in Meerkerk. Ze nam toen deel aan de verkiezing Miss Teen of Zuid-Holland. "Ik heb toen geen podiumplaats gehaald. Ik was achttien, best oud voor de tienercategorie. Daarom dacht ik: ik probeer het volgend jaar bij de volwassenen."

Goed doel

Het programma voor de verkiezingen begon op 20 maart. "De finale is op 27 mei. Tot die tijd volgen we een traject met onder andere een bootcamp, fotoshoots en sportdagen. Ook zamelen we geld in voor een goed doel. Verder we gaan jurken passen, oefenen om de finaleshow in elkaar te zetten, dansen en onze make-up en ons kapsel voorbereiden. We houden onderling contact zodat er klik is in de groep."

Vlog

Ook vloggen hoort bij de taken. "Per week krijgen we een opdracht met een thema. Ik heb onlangs bijvoorbeeld iets ingestuurd over wereldgezondheidsdag. De vlogs van alle deelnemers, ook uit de andere provincies, zijn te vinden op YouTube, onder 'missbeautyofthenetherlands'.

Voorbeeldfunctie

Wat motiveert Romy om mee te doen? "Ik vind het superleuk dat vrouwen een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Zelfs op jonge leeftijd kun je je inzetten voor het goede doel, je provincie vertegenwoordigen, een voorbeeld zijn voor jonge meiden. Ik wil een voorbeeld zijn door anderen te helpen, niet alleen aan mijzelf te denken, beleefd te zijn. Ook wil ik laten zien dat je zelfverzekerd mag zijn, niet op een arrogante manier maar door vertrouwen in jezelf te hebben. Ik wil meiden inspireren om goed hun best te doen en zoveel mogelijk uit het leven te halen."

Cupcakes

Het goede doel dat aan de verkiezing is verbonden, is de Linda Foundation, een organisatie die in Nederland hulp biedt aan gezinnen (met kinderen) die nauwelijks kunnen rondkomen. "Andere deelnemers organiseren bijvoorbeeld een sponsorloop. Zelf verkoop ik brownies en cupcakes voor dit doel."

Verzorgingstehuis

Het zijn drukke tijden voor Romy, want haar opleiding en stage gaan ook gewoon door. "Ik doe de opleiding 'persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen', een mbo-4-opleiding. Nu loop ik stage in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, als activiteitenbegeleider voor ouderen. Ik hoop werk te vinden in een verzorgingstehuis voor ouderen. Deze mensen zijn zo dankbaar en lief."

Stemmen

Informatie over het goede doel waarvoor Romy zich inzet is te vinden op: https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/romy-van-klei-2. Het publiek kan op Romy stemmen door te sms'en naar 3010: Poll Utrecht Romy.