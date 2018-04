Nieuwe snelle boot voor River Dragons uit Gorinchem

MEERKERK/GORINCHEM • Wethouder Sportzaken Hans Freije van de gemeente Gorinchem voorzag afgelopen zaterdag de nieuwste aanwinst van de Gorcumse Drakenbootracers van twee ogen en wenste de boot een behouden vaart.

Kim Ament is een van de grote inspirators van de River Dragons. Met de nieuwe supersnelle boot hoopt de Meerkerkse nog betere resultaten te boeken. Niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal water.

Zo'n 30 jaar geleden peddelde de in Canada geboren Ament haar eerste wedstrijd. "Dat was in de Gorcumse Lingehaven. En het was zo'n fantastische ervaring, dat smaakte naar meer. Nog steeds blijft het een spektakel, om in die lange boten met 22 mensen onder aanvoering van prachtig tromgeroffel opgezweept te worden zo snel mogelijk te varen. De vele toeschouwers aan de kant doen de rest."

Merwede Dragons

Met een aantal andere pioniers verenigde Ament zich aanvankelijk bij de Merwede Dragons, die een aantal jaren geleden ophielden te bestaan ."Ik was al veel eerder gestopt. Wegens tijdgebrek, want naast twee tot drie keer per week trainen kost een wedstrijddag ook best veel tijd. De boot moet worden opgehaald, naar de wedstrijdlocatie worden verscheept en later weer thuis in de loods worden gebracht. De wedstrijden zijn vaak ook niet naast de deur, want ook toen deden we mee in het buitenland. Na de geboorte van mijn jongste zoon, ruim twintig jaar geleden, ben ik gestopt."

In 2012 stapte Ament weer in een boot. "We groeiden in een paar jaar uit naar maar liefst 55 leden, maar door het verschil in niveau krompen we weer net zo snel. Bovendien hadden we maar één boot. Vandaag de dag is dat anders. Want naast de nieuwe boot, hebben we de oude boot van de Merwede Dragons op te kop weten te tikken. Bovendien beschikken we voor een kleiner gezelschap van 12 mensen ook over een vaartuig, waardoor je makkelijker een team bijelkaar hebt."

"Nieuwe leden zijn dus weer van harte welkom, want er is bij de River Dragons plaats voor een kleine 100 leden. Ben je sportief en een teamplayer, beschik je over doorzettingsvermogen en ben je niet bang voor water..? Dan is de River Dragons jouw club", lacht de 49-jarige sportieve vrouw, die onder andere peddelt met Jolanda Peet uit Ameide en de tot voor kort in Arkel woonachtige Gonneke van Dijk.

"Afgelopen jaar deden we zelfs mee in verschillende wedstrijden in China. Als ware topsporters werden we onthaald in het land waar de drakenboot haar oorsprong heeft. In de laatste race was het wel oppassen geblazen, want op de snel stromende rivier bij de stad Gizhou moesten we op tijd remmen en uit de boot stappen om niet met de waterval naar beneden te duikelen. Dat was echt kicken", geniet de trommelaarster annex trainster van de Gorcumse vereniging.

Nieuwe boot

Met haar streekgenoten, maar ook met enkele toppers uit onder andere Zoetermeer, Utrecht en Dordrecht, neemt Ament zowel deel aan nationale als aan internationale wedstrijden. "In Nederland is de sport nog klein, met slechts tien actieve verenigingen. In Duitsland en Frankrijk is dat wel anders. Afgelopen jaar merkten we dat we conditioneel vaak tot de sterksten behoorden, maar toch verloren. We kwamen aan de finish net een paar slagen tekort. Tijdens zo'n race moet alles kloppen, onze zes jaar oude boot zou wel eens debet kunnen zijn geweest aan het verlies op honderdsten van seconden."

"Mede om die reden besloten we een nieuwe Buk, de snelste drakenboot ter wereld, aan te schaffen. We hebben nog niet kunnen oefenen, want afgelopen week hebben we hem pas voor het eerst te water gelaten. Wethouder Freije van de gemeente Gorinchem heeft hem, heel traditioneel voor deze sport, bij ons clubhuis aan de Spijksedijk voorzien van ogen. Je krijgt de boot namelijk blind, maar sinds zaterdag heeft onze nieuwste aanwinst zicht." Hopelijk ook zicht op nog meer overwinningen. "Daar zijn we niet bang voor, want het kan alleen maar sneller gaan."

Interesse om lid te worden, kijk op www.riverdragons.nl.

Theo Sprong