Janneke Louisa nieuwe bestuurder bij Present

AMEIDE • De Raad van Toezicht van Present heeft Janneke Louisa als nieuwe bestuurder benoemd. Op 1 mei aanstaande treedt zij in dienst bij Present.

Zij heeft diverse functies bekleed in het onderwijs en andere overheidsinstellingen en ziet ernaar uit Present met haar competenties en vaardigheden de komende jaren te besturen.

Met haar komst wordt afscheid genomen van Christel Deckers, die vanaf maart 2017 op interim basis haar bestuurderstaken op voortreffelijke wijze heeft uitgevoerd. Dankzij haar heeft Present nu een solide fundament om op verder te bouwen.

Christel Deckers neemt dinsdag 24 april van 16.00 tot 17.00 uur afscheid op locatie Open Vensters te Ameide. Tevens is er dan gelegenheid om kennis te maken met Janneke Louisa.

Present bestaat uit de woonzorgcentra Emma in Leerdam, Graafzicht in Bleskensgraaf, Hof van Ammers in Groot-Ammers, Meesplein in Leerdam en Open Vensters in Ameide. Present is het vertrouwde adres voor (thuis)zorg, wonen, welzijn en in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Meer informatie: www.presentvooru.nl.