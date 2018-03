Inwoners Giessenburg winnen de Postcode IJsprijs

GIESSENBURG • De ijsprijs van de februaritrekking van de Postcode Loterij is op postcodegebied 3381 in Giessenburg. Vanaf eind volgende week kunnen de 851 winnaars hun prijs ophalen.

Inwoners van Giessenburg die in de februaritrekking meespeelden met de Postcode Loterij, kunnen per lot kiezen voor een van de vier nieuwe smaken Ben & Jerry's ijs: Bob Marley's One Love, Salted Caramel Brownie, Home Sweet Honeycomb en Cookie Dough 'Wich Multipack. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen ophalen. Dit kan van zaterdag 7 april tot en met zondag 22 april 2018 bij Albert Heijn aan de Lijnbaanplein 12 in Giessenburg.