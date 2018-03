Eerste informatiebeurs voor 55-plussers in Molenwaard

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenwaard organiseert op zaterdag 21 april van 11:00 tot 16:00 uur in de Spil in Bleskensgraaf een Informatiebeurs 55+. De beurs is voor alle inwoners van 55 jaar en ouder, maar ook voor mantelzorgers of kinderen van 55-plussers. De toegang is vrij en iedereen is welkom.

Deze beurs is de eerste op Molenwaards grondgebied. In de omliggende gemeenten werden al vaker seniorenbeurzen georganiseerd. Met het oog op preventie en informatievoorziening wordt een dergelijke beurs nu ook in Molenwaard georganiseerd. Alle 55-plussers krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.

Tegen inlevering van de uitnodiging kunnen bezoekers een gratis kop koffie krijgen. Actief zelf aan de slag met een consumptie kan ook: er is een heuse smoothiefiets aanwezig. Daarnaast zijn er nog veel meer activiteiten. Molenwaard Actief organiseert bijvoorbeeld een sportieve activiteit met medewerking van een Brandwijkse groep en een workshop 'Zet je brein in beweging' onder leiding van een oefentherapeut. Er is ook een demonstratie met de ets-pers van de vereniging voor Amateurkunst Goed Gezien, Goed Bekeken.

Er worden verschillende stands ingevuld door lokale partijen, ondernemers en verenigingen. Aanwezig zijn onder meer thuiszorgorganisaties, uitvaartondernemingen en een notariskantoor. Maar ook bijvoorbeeld de politie, Historische Vereniging en de Zonnebloem vullen een stand. Er is dus een divers aanbod om de Molenwaardse 55-plussers voor te bereiden op hun volgende levensfase.