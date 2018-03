CDA-wethouders Elisabeth van Leeuwen en Frank Meerkerk stappen uit politiek

MOLENLANDEN • Het is na jaren gemeentepolitiek mooi geweest; wethouders Elisabeth van Leeuwen en Frank Meerkerk zetten er op 1 januari een punt achter.

Het was voor het CDA-bestuur van Molenlanden wel even schrikken: de twee kopstukken van de partij, wethouders in respectievelijk Giessenlanden en Molenwaard, stelden zich niet beschikbaar als lijsttrekker. Sterker nog, ze nemen als de twee gemeenten per 1 januari fuseren tot Molenlanden afscheid van de gemeentepolitiek en komen dus ook niet terug als raadslid.

"Dat kwam inderdaad als een verrassing", knikken Elisabeth van Leeuwen en Frank Meerkerk. "Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat er een geschikte kandidaat gevonden wordt. CDA Molenlanden hangt gelukkig zeker niet van alleen ons tweeën af."

Redenen

Ze zwaaien tegelijkertijd af en vertellen er gezamenlijk over. Maar het besluit om er een punt achter te zetten, namen de twee wethouders los van elkaar. De redenen waarom overlappen elkaar wel.

Frank Meerkerk: "Ik zit vanaf 2009 in de gemeentepolitiek en ben vanaf 2016 wethouder. Het is iets dat ik altijd met heel veel plezier gedaan heb, maar wethouder zijn, is geen baan. Het is een way of life. Als je voetbalt of in de kerk zit, ben je het nog."

Zakelijke activiteiten

Die taak nog eens vier jaar op zich nemen, ziet de Ottolander niet zitten. "Na een aantal mooie jaren in de gemeentepolitiek wordt het voor mij tijd voor nieuwe werkzaamheden. Daarbij komt dat er naast het wethouderschap geen ruimte is om andere zakelijke activiteiten te ontplooien."

"En ik ben nu twee, drie avonden per week onderweg voor het wethouderschap. Dan mis je ook een groot deel van het opgroeien van je kinderen. Vorige week nog vroeg één van mijn zoons: 'Papa, je bent vanavond weer weg zeker?' Dat speelt een belangrijke rol in mijn beslissing."

Ongedwongen

Elisabeth van Leeuwen kwam in 2012 in de lokale politiek terecht. Onverwacht, als opvolger van de vertrekkende Wout de Jong. "Ik ging er ongedwongen in, alles was nieuw voor mij", blikt de inwoonster van Hoornaar terug. "Ook ik heb het altijd met heel veel plezier en voldoening gedaan, maar tegelijkertijd vind ik het mooi geweest."

"Eerst dacht ik: 'Tuurlijk, ik ga door'. Maar als ik heel eerlijk ben, is dat een te veilige keuze en zou vier jaar doorgaan een wethouderschap van tien jaar in hetzelfde gebied betekenen. Dat is lang. Het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging. Het was ook steeds een klus om de goede balans te vinden tussen het gezinsleven en de politieke activiteiten; dat stond soms niet in verhouding met elkaar. Net als bij Frank zijn het vooral de avonden die lastig zijn; overdag ben je behoorlijk flexibel."

Ontgroeid

De wethouders hebben nog geen concrete plannen wat ze na 1 januari gaan doen met de tijd die vrijkomt. Elisabeth: "Terug naar het onderwijs (ze stond voor de stap naar de politiek voor de klas, red.) in ieder geval niet. Dat ben ik ontgroeid."

En Frank: "Ik heb al wel enkele ideeën, maar richt me nu eerst op de komende maanden. Daarin blijf ik gewoon voor de volle honderd procent deze mooie functie uitvoeren."

Geurt Mouthaan