Feestelijke en drukbezochte opening Avonturenboerderij Molenwaard

Alblasserwaardse schrijft boek over verlies vader bij Watersnood

BLESKENSGRAAF/ALBLASSERDAM • Teuntje de Haan, die in 1949 geboren werd in Alblasserdam, heeft onalngs haar boek 'Een muur van water' gepresenteerd, over haar zoektocht naar het verleden van haar vader, die verdween in de rampnacht van de...