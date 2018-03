Waterschap gaat brug Arkel vervangen

ARKEL • Op maandag 9 april wordt er gestart met werkzaamheden om de brug te vervangen in Arkel ter hoogte van de Achterdijk, de Smalzijde en de Breezijde.

Waterschap Rivierenland heeft, naar aanleiding van de wateroverlast die de laatste jaren in de omgeving is opgetreden, maatregelen opgesteld die wateroverlast in de toekomst moeten verminderen.

Een van de maatregelen is de vervanging van deze brug in Arkel die een knelpunt vormt in de waterafvoer. De werkzaamheden duren circa acht weken. In deze periode zal de bestaande brug verwijderd worden en een nieuwe brug gerealiseerd worden.

Afsluiting

De Achterdijk zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, ter hoogte van huisnummer 2, volledig afgesloten zijn. Ten behoeve van de doorgang van fietsers en voetgangers zal er doorlopend een tijdelijke fietsbrug beschikbaar zijn. Voor gemotoriseerd verkeer zal er een omleiding beschikbaar zijn. De omleiding zal in gaan op maandag 9 april om 07.00 uur.

Digitale informatie

Voor meer informatie over de projectplanning, het ontwerp en de werkwijze zie: www.dekuiperinfrabouw.nl/projecten-1/achterdijk/