Glasvezel Molenwaard: Bleskensgraaf en Oud-Alblas blijven achter

MOLENWAARD • Alle inspanningen ten spijt blijft de westkant van Molenwaard achterlopen bij het aantal aanmeldingen voor de aanleg van glasvezel. Bleskensgraaf en Oud-Alblas lopen nog niet warm.

Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste is dat in de kernen van Oud-Alblas en Bleskensgraaf de huidige verbindingen nog redelijk voldoen, stelt Stichting Glasvezel Molenwaard. "De afstanden tot verdeelkasten van bijvoorbeeld KPN zijn niet zo groot, waardoor de afstand tot woningen beperkt blijft", zegt voorzitter Rijkus Krabbendam.

Hij is ervan overtuigd dat ook bewoners die nog niet veel hinder ondervinden van de beperkingen van de huidige netwerken, dat binnen nu en een paar jaar wel gaan merken. "Het internet via de huidige koperdraadjes van KPN en de Coaxkabels die Ziggo gebruikt, zijn al vele decennia oud en niet berekend op de enorme toename van data die over deze kabels wordt verstuurd. Maar vooral ook het feit, dat de kabels gedeeld worden door vele aansluitingen gaat in de toekomst gegarandeerd voor problemen zorgen."

Overname

Solcon, de provider die Alles-in-1 abonnementen aanbiedt op het nieuwe netwerk van Glasvezel Molenwaard, is overgenomen door KPN. Krabbendam: "Dit heeft positieve gevolgen voor de zenderpakketten. Nu al is bekend geworden, dat bijvoorbeeld voor Fox Sport Eredivisie Live naar alle waarschijnlijkheid het tarief van KPN gaat gelden. Dus niet 17,95 maar 7,50 euro per maand."

Hij vervolgt: "Naar verwachting zullen nog veel positieve veranderingen gaan plaatsvinden, zoals combinatiepakketten met mobiel bellen en meer pakketvoordelen die KPN-abonnees nu hebben. Tegen de tijd dat het glasvezelnetwerk van Glasvezel Molenwaard actief is, zullen veel abonnees hiervan gaan profiteren."

Concurrentiepositie

Sowieso is de televisiewereld sterk in beweging. De Europese Commissie bekijkt bijvoorbeeld opnieuw de concurrentiepositie van Ziggo na de fusie met UPC, waarbij met name de uitzendrechten van Formule 1 een speerpunt zijn, nadat de het gerecht van de Europese Unie de eerdere goedkeuring nietig heeft verklaard.

"KPN en dus ook Solcon heeft daarmee vooralsnog een flink succes geboekt. KPN vindt dat Liberty Global een oneerlijke concurrentiepositie heeft met haar eigen sportzender Ziggo Sport - ten tijde van de overname Sport 1 - dat gratis voor elke Ziggo-abonnee te zien is. Eerder werd Film 1 al afgestoten door Ziggo/Liberty Global. Stichting Glasvezel Molenwaard volgt de ontwikkelingen op de voet en we zullen onze abonnees hiervan op de hoogte houden."

Inschrijven kan tot en met 3 april via www.nuofnooitglasvezel.nl of in de Glasvezelwinkel in Molenaarsgraaf of bij één van de andere steunpunten in Molenwaard.