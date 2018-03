CDA laat 100 Molenlanders meeschrijven aan verkiezingsprogramma via CDA100

MOLENLANDEN • Het CDA van Molenwaard en Giessenlanden nodigt 100 inwoners uit om op maandag 16 april mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de herindelingsverkiezingen in november 2018.

Deze zogenaamde CDA100 is een initiatief om zoveel mogelijk Molenlanders te betrekken bij de toekomst van hun nieuwe gemeente. Tijdens de CDA100 brainstormen zij met elkaar over de inhoud van het verkiezingsprogramma.

Jan de Vries, voorzitter van de programmacommissie: "Niemand die beter weet wat er in onze dorpen en stadje goed gaat, beter kan of anders moet dan de inwoners zelf. Als CDA vragen we daarom aan 100 Molenlanders om met ons mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Iedereen is welkom: of je nu CDA-lid bent of niet, of je nu CDA-stemmer bent of niet. Zo willen we een verkiezingsprogramma maken vóór en dóór de inwoners van Molenlanden."

Wie deelneemt aan de CDA100 krijgt de kans om over twee thema's naar keuze mee te denken én mee te beslissen. In twee gespreksrondes met maximaal 10 deelnemers kunnen zij vervolgens gezamenlijk een concreet voorstel doen voor het verkiezingsprogramma. Aan het einde van de bijeenkomst stemmen de aanwezigen over al deze voorstellen. De vijf voorstellen met de meeste stemmen worden een-op-een overgenomen. Alle overige voorstellen neemt de programmacommissie mee bij het schrijven van de rest van het programma.

De CDA100 vindt plaats op maandagavond 16 april in de Til aan de Breestaat 1 in Giessenburg. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Aanmelden kan via elco@cdamolenwaard.nl of 06-47683926.