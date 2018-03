Femmy Jonker beoogd gemeentesecretaris voor Molenlanden

MOLENLANDEN • Femmy Jonker is op 27 maart benoemd als beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Molenlanden.

Zij gaat per 1 mei 2018 aan de slag. Eerst als projectleider herindeling, omdat de gemeente Molenlanden nog niet bestaat. Als op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente een feit is, kan zij benoemd worden tot gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Femmy Jonker is 38 jaar en woont in De Meern. Zij is eigenaar van een organisatieadviesbureau en werkte daarvoor onder andere als hoofd programmabureau herindeling in de gemeente Alphen aan den Rijn. In die functies heeft zij ruime ervaring opgedaan met het werken in en fuseren van gemeenten.

Verbindende kwaliteiten

"We denken met Femmy Jonker een gedreven en ambitieuze gemeentesecretaris te hebben gevonden. Iemand met verbindende kwaliteiten die verder kan bouwen aan één nieuwe organisatie die verrast in uitstekende dienstverlening en een kerngerichte aanpak samen met inwoners", zo redeneren de Colleges van Giessenlanden en Molenwaard:

Femmy Jonker: "Ik zie ernaar uit om inwoners, partners en medewerkers van Giessenlanden en Molenwaard te ontmoeten. Om met elkaar verder te bouwen aan de nieuwe gemeente Molenlanden waarin het prettig is om te leven en te werken."

Voorbereiding fusie

