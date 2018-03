Eerste initiatieven voor Gezond Idee Molenwaard

MOLENWAARD • Begin dit jaar heeft Molenwaard inwoners gevraagd om ideeën aan te leveren voor een Gezond Idee in Molenwaard. Inwoners zijn uitgedaagd om een project te starten gericht om gezond leven te stimuleren. Drie projecten kunnen inmiddels met subsidie aan de slag.

Zo komen er kweektafels op basisscholen, wordt er fruit uitgedeeld in plaats van snoep in de speeltuin en vindt er een lezing plaats over gezonde ontwikkeling van pubers.

Kweektafels

Wouter Slob van Vertisign heeft een idee ingediend om op basisscholen kweektafels neer te zetten. Tot nu toe zijn er zeven geïnteresseerde basisscholen. Het doel van het project Kweektafels is om kinderen zelf groente te laten kweken en de kinderen informeren over hoe groente groeit. Dit bevordert een gezonde leefstijl.

Wouter Slob: "Ik vind het leuk om ook een deel bij te kunnen dragen aan dit Gezonde Idee. Belangrijk toch dat onze kinderen leren wat gezond eten is?" Ook scholen die nog mee willen doen aan het project Kweektafels kunnen zich nog steeds melden. Zij kunnen ook een mail sturen aan sertac.akay@gemeentemolenwaard.nl.

Gratis fruit

Speeltuin Middelweg wil vanaf de opening half april gratis fruit uitdelen aan de kinderen die komen spelen. Het idee is om dit jaar gratis fruit uit te delen en in de volgende jaren steeds meer fruit te verkopen om op langere termijn snoep voor een gedeelte door fruit te vervangen. De speeltuin werkt al geruime tijd aan een gezond karakter, vorig jaar is hier een start mee gemaakt door de speeltuin rookvrij te verklaren.

Esther Slagboom: "Als het straks mooi weer is, wordt er weer volop gespeeld in onze speeltuin. Spelen is gezond en belangrijk voor kinderen. Daar hoort wat ons betreft gezonde voeding bij! In plaats van het kopen van een snoepje geven we kinderen een gezond, gratis stuk fruit. Zo leren we ze dat je ook verstandig kunt eten en plezier hebben!"

Lezing

Op donderdag 19 april vindt om 20.00 uur in De Spil in Bleskensgraaf een lezing plaats over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit is een Molenwaards 'gezond initiatief'. Het is belangrijk dat we kinderen goed kunnen volgen in de ontwikkeling om recht te kunnen doen aan hun ontwikkelproces. Op deze avond geeft dr. Ewald Vervaet uit Amsterdam inzicht in welke aanpak bij welke ontwikkelingsfase past en waarom dat zo is. Het zou geweldig zijn als alle kinderen nieuwsgierig blijven, met zelfvertrouwen hun taken doen en motivatie houden voor leren. Hij zal illustreren hoe dit in de praktijk kan werken. Aanmelden voor de lezing Ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar kan via https://www.vikta.nl/evenement/ en via esther@vikta.nl

Wethouder Piet Vat: "Top dat we van start kunnen met Gezonde Ideeën! Ik weet zeker dat er meer ideeen zijn om gezond te leven in Molenwaard. Laat je kans niet voorbij gaan en lever jouw idee bij ons in. We gaan dan snel met je in gesprek. Kom in actie met je klas, vereniging, buurt of in een andere samenstelling. Gebruik je gezonde verstand en laat je horen!"

Er kunnen nog steeds gezonde ideeën ingeleverd worden, die elk kunnen worden beloond met maximaal 2500 euro subsidie. Ideeën kunnen ingediend worden via: sertac.akay@gemeentemolenwaard.nl.