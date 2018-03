Nieuw wandelpad Meerkerk wordt niet toegankelijk voor mindervaliden

MEERKERK • Het Zederikse college wil 50.000 euro uittrekken voor het doortrekken van het wandelpad langs de Parallelweg in Meerkerk. Tijdens de informatievergadering op woensdag 4 april wordt dit voorstel besproken.

Het verzoek van de VVD, gedaan tijdens de eerdere behandeling in november, om het pad toegankelijk te maken voor mindervaliden, is niet ingewilligd. Het college vindt de kosten van de aanleg van asfalt te hoog (90.000 euro meer ten opzichte van wat oorspronkelijk gereserveerd was) en verwacht dat de route beperkt gebruikt zal worden door mindervaliden. 'Ook past asfalt niet bij de landelijke inpassing.'

Langs de parallelweg in Meerkerk, ter hoogte van het fietsviaduct bij de Prinses Marijkeweg, ligt een klinkerpad van circa 600 meter. Na de brug stopt het wandelpad en gaat het over in grasland. Het college wil het wandelpad na de brug doortrekken en verbinden met de aanwezige paden. De lengte van dit pad is circa 350 meter.

Het klinkerpad voor de brug blijft in stand. Het pad zal uiteindelijk gaan aansluiten op het nog aan te leggen pad richting een te realiseren voetpont (boot aan touw). Hiermee wordt een route gecreëerd vanuit Meerkerk richting de Zouweboezem.