Klank en Vreugd uit Lexmond houdt op met bestaan

LEXMOND • Muziekvereniging Klank en Vreugd uit Lexmond heeft zichzelf opgeheven.

De opheffing was voor de leden geen verrassing. "Met vijftien spelende leden waarvan de oudste 85 is, was de keus niet moeilijk", laat Anneke Verheij van de vereniging weten. "Alle leden hadden er een goed gevoel over dat we gingen stoppen. We nemen op een goede manier afscheid van onze vereniging."

"Op 29 september 2017 vierde Klank en Vreugd nog haar vijftigjarig jubileum. "Maar aan alles komt een eind, zo ook aan het voortbestaan van onze vereniging. We kijken terug op een hele mooie klank en vreugdevolle tijd met elkaar."