Icoon voor liefdevolle zorg in het Beatrixziekenhuis

Michiel van Roozendaal, voorzitter Raad van Bestuur (midden), spreekt met kunstenaar Marco van Tright (rechts) en schenker mevrouw Struik over het kunstwerk Icoon dat te zien is in de hal van Beatrixziekenhuis.

GORINCHEM • Wie bij binnenkomst in het Beatrixziekenhuis van Rivas Zorggroep even naar boven kijkt, ziet op de vide een iconisch kunstwerk schitteren.

Het kunstwerk van Marco van Trigt werd maandag 26 maart feestelijk onthuld en is geschonken als dank voor de vakkundige en liefdevolle zorg die door alle medewerkers wordt gegeven.

Reflectie van licht

Een gulle gever, schonk het kunstwerk 'Icoon' van de Gorinchemse kunstenaar Marco van Trigt. Marco is een vormgever die vernieuwt en verbaast. Zo heeft hij voor dit ruimtelijke kunstwerk zeer verschillende materialen gebruikt, waaronder glasvezel, rvs en hout. Door de gladde afwerking wordt het licht dat naar binnen schijnt subtiel gereflecteerd.

Symbolisch geschenk

'We zijn ontzettend blij met dit geschenk,' zegt Heidi Ruis van de artistieke commissie van het Beatrixziekenhuis. 'Bij Rivas bieden we mensgerichte zorg waarbij de patiënt écht centraal staat. Dat doen we vanuit de Planetree-filosofie. Een helende omgeving is daarin belangrijk en kunst is onderdeel van zo'n omgeving.'