Harry Stam lijsttrekker ChristenUnie Molenlanden

NIEUW-LEKKERLAND • Harry Stam uit Nieuw-Lekkerland is de nieuwe lijsttrekker van ChristenUnie Molenlanden. De verkiezing tot lijsttrekker vond plaats tijdens de oprichtingsvergadering van ChristenUnie Molenlanden.

Harry Stam is 54 jaar en in het dagelijks leven als ICT-professional werkzaam als projectmanager en coach. De Nieuw-Lekkerlander is sinds september 2016 raadslid van Molenwaard en was al eerder actief als steunfractielid. De CU-leden waren unaniem in hun keuze om Harry Stam tot nummer 1 te verkiezen. De presentatie van de kandidatenlijst vindt binnenkort plaats.

Op volle sterkte

Met de oprichtingsvergadering van ChristenUnie Molenlanden zijn de CU-afdelingen van Molenwaard en Giessenlanden officieel gefuseerd. Het nieuwe bestuur van CU Molenlanden wordt gevormd door oud-bestuursleden van beide afdelingen en telt in totaal zeven personen. Hiermee is het bestuur op volle sterkte om de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 voor te bereiden. Michiel Jabaaij uit Oud-Alblas is de voorzitter van het bestuur in de nieuwe samenstelling.