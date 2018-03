ChristenUnie Vijfheerenlanden organiseert avond over Werk & Inkomen

MEERKERK • De ChristenUnie in de Vijfheerenlanden wil graag in gesprek over het thema werk en inkomen. Leden en niet-leden zijn welkom op dinsdagavond 10 april vanaf 20.00 uur in De Linde in Meerkerk.

Raadslid Kees Matsinger: "Het hebben van werk is namelijk belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Helaas zijn er ook in de gemeente Vijfheerenlanden momenteel werklozen en voor een deel van hen is het moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland is er armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. Reden genoeg om met elkaar hierover te spreken."

De ChristenUnie signaleert dat er concrete vragen leven in de Vijfheerenlanden. Raadslid Dico Baars: "Zo vragen christelijke ondernemers zich af hoe zij hun steentje kunnen bijdragen vanuit hun betrokkenheid op de samenleving door bijvoorbeeld statushouders een plek te geven. Een ander voorbeeld zijn de schuldhulpmaatjes, die actief bezig zijn met de aanpak van schulden en willen het liefst zo vroeg mogelijk betrokken zijn om erger te voorkomen."

Verschillende sprekers zullen vanuit hun eigen perspectief een bijdrage leveren. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar raadslid Dico Baars (baars@vijfheerenlanden.christenunie.nl).