De Schakel uit Nieuw-Lekkerland in actie voor een schone buurt

NIEUW-LEKKERLAND • Leerlingen van groep 8 van De Schakel hebben zelf een actie op touw gezet om de omgeving van de school schoner te maken. Tevens ontvingen zij wethouder Paul Verschoor en zijn collega Ben Roos om hen enkele vragen over het milieu te stellen.

Op basisschool De Schakel wordt gewerkt volgens de principes van OGO (Ontwikkelings Gericht Onderwijs). Zo veel mogelijk wordt belangrijke leerstof vanuit de interesses van de leerlingen aangeboden. Nadat een leerling haar boekbespreking deed over 'Groep acht aan de macht' kwamen de kinderen met het plan om met ditzelfde thema verder te werken. Er werden in de klas net als in het boek diverse partijen gevormd. Onder andere de HVI (Hobby's Voor Iedereen) en de ZVE (Zorg Voor Ons). Het thema kreeg de naam van het boek: 'Groep 8 aan de macht'.

Zelf aan de slag

De leerkrachten Ilona 't Hart en Wim van Heteren gaven diverse lessen over wat is macht, democratie, de regering, de politieke partijen. Ook gingen de kinderen zelf aan de slag. Alle partijen van groep 8 stelden een programma op met speciale standpunten die daarna in een debat verdedigd werden.

Vervolgens kwam er een verkiezing waarbij alle leerlingen uit de bovenbouw mochten stemmen. Winnaar werd de RDN (Red de Natuur). Op het voorstel van enkele kinderen om met het thema van deze partij verder te gaan, werd positief gereageerd door zowel de klas als meester en juf. Naam van het nieuwe thema werd 'Verbeter de wereld dicht bij huis'.

Onderwerpen

Tijdens een paar startlessen kwamen onderwerpen als plastic soep, minder vlees eten en schone kleding (geen kinderarbeid) aan de orde. Vervolgens zochten de leerlingen zelf naar informatie om het antwoord op al hun vragen te vinden. Ook werden er interviews met mensen op straat gehouden en presentaties op school gegeven. Sommige achtstegroepers verzonnen en speelden een toneelstukje voor de kinderen van groep 1 tot en met 4.

Hierin gooien mensen hun afval in het bos. Een boswachter vertelt hen waarom dat niet zo'n goed idee is. Andere achtstegroepers hielden een presentatie voor de bovenbouwklassen. Ze deelden posters uit, vroegen wie mee wilden doen met de schoonmaakactie en legden het doel van de actie uit.

Supporter voor schoon

Via de site supportervoorschoon.nl meldde de klas zich aan om actie te voeren. Hiervoor kregen ze pakketten met posters, hesjes en handschoenen. Leerling Arwin Koemans mailde gemeente Molenwaard over alle plannen. Het gevolg was dat wethouder Paul Verschoor en zijn collega Ben Roos in de klas op bezoek kwamen. De leerlingen stelden hen diverse vragen, zoals: "Waarom wordt er geen statiegeld op blikjes gegeven?"

Nieuwe machines

Ook vroegen sommigen dit aan de manager van Plus supermarkt, die als antwoord gaf dat er dan weer nieuwe machines in de winkel moeten komen.

Vrijdagmiddag werd gewapend met prikstokken en handschoenen de omgeving van de school schoongemaakt. Hierbij mochten ook de andere bovenbouwgroepen mee doen. Zelfs buurtkinderen en voorbijgangers hielpen mee. Ook werd er door leerlingen voor koffie, thee en een koekje of snoepje gezorgd.

Door dit project worden de meningen gevormd. Reacties van enkele leerlingen: "Je beseft nu meer hoe slecht afval is voor het milieu. Ik gooi nu geen papier meer op straat." "Ik wil dat mensen dit gaan over nemen." "We zagen een filmpje over een zeehond waarvan de rug helemaal kapot was door een plastic ring die eromheen zat. Zo zielig." "Eerst boeide het me niet zo erg, maar nu wel." Groep 8 van De Schakel blijft ook in de toekomst enthousiast in actie voor het milieu.