'The Lion en the Lamb' door Reflexxion

GOUDRIAAN • Gospelkoor Reflexxion gaf zaterdagavond een Paasconcert in de (bijna volle) hervormde kerk van Goudriaan.

Titel van het concert was 'The Lion en the Lamb'.

Het Giessenburgse koor staat onder leiding van dirigent Marcel van der Poel. Als musici werkten Christiaan van der Ree (piano), Mark Westdorp (basgitaar), Jan-Willem Westdorp (drums/percussie) en Aleida Groeneveld (viool) aan het Paasconcert mee.