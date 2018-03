Buddingh' vertrekt bij Schoonhovens College

SCHOONHOVEN/ARKEL • Rector/bestuurder Berend Buddingh' vertrekt over twee maanden bij het Schoonhovens College. Hij gaat op 1 juni aan de slag als voorzitter van het College van Bestuur van SKVOB.

Deze Brabantse onderwijsorganisatie telt bijna 9000 leerlingen en bestiert zeven scholen in Breda, Oosterhout en Bergen op Zoom. "Ik zie het als een mooie uitdaging, waar ik veel zin in heb. Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaren in Schoonhoven. Ik denk dat we in die periode zijn gegroeid naar een goede school, die dat ook durft uit te dragen. Daarbij proberen we ook echt een lerende organisatie te zijn. In de eerste plaats voor de leerlingen, maar ook als het om ons zelf gaat. De maatschappij staat niet stil; ons onderwijs ook niet. Er komen enkele ingrijpende plannen aan", aldus Buddingh' in een brief aan personeel en ouders van leerlingen.

Een van die plannen betreft nieuwbouw van het vmbo in Schoonhoven Noord. De scheidende rector was uiteraard betrokken bij de besluitvorming. "Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard heeft gekozen voor volledige nieuwbouw ter waarde van circa 10 miljoen euro. Het is ambitieus, maar ook noodzakelijk. De locatie aan de Vlisterweg is bijna 60 jaar oud en over de houdbaarheidsdatum. Formeel moet de nieuwe gemeenteraad nog instemmen met het investeringsplan voor de huisvesting, maar de nieuwbouwplannen lijken vast te liggen."