Gemalenstichting heeft plaats voor meer vrijwilligers

ALBLASSERWAARD • De Regionale Gemalen Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is op zoek naar meer vrijwilligers.

De stichting zet zich in voor het behoud en kunnen laten functioneren van drie dieselgemalen in dit gebied: Dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf, Dieselgemaal Over- en Neder-Slingeland in Giessenburg en Dieselgemaal De Biezen in Vianen. Bovendien heeft de stichting een samenwerkingsrelatie met Dieselgemaal Polder Langerak.

Voor al deze gemalen zijn vrijwilligers actief bezig met het onderhouden van de zeer oude en unieke dieselmotor die bij openingen ook draait. Deze vrijwilligers hebben veelal een werktuigbouwkundige achtergrond en hebben passie voor oude machines die dateren uit het midden van de twintiger jaren van de vorige eeuw.

Deze motoren zijn opgesteld in prachtige hiervoor speciaal ontworpen gebouwen die uit diezelfde tijd stammen. Ook aan deze gebouwen is voortdurend onderhoud nodig zoals kleine reparaties en schilderwerk.

Bij elk gemaal zijn vrijwilligers actief die deze werkzaamheden verrichten en die ook zorgen voor het ontvangen van bezoekers tijdens de momenten van openstelling.

De stichting is op zoek naar een aanvulling op de groep vrijwilligers voor elk van de hierboven genoemde gemalen. Voor meer informatie of aanmelding kan men contact opnemen met de secretaris van de Regionale Gemalen Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: J.A. Klein via 0184-691939 of j.a.klein@hetnet.nl.

Voor meer informatie: www.gemalenalblasserwaardvijfheerenlanden.nl.