Leerlingen De Tuimelaar rennen voor Diabetesfonds en Stichting Voor Sara

NIEUW-LEKKERLAND • De sponsorloop op OBS de Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland heeft maar liefst 3362,60 euro opgebracht. De loop was het startsein van een themaweek over gezonde voeding en bewegen. In deze week waren door de Dienst Gezondheid en Jeugd van de GGD diverse activiteiten georganiseerd zoals smaaklessen, extra beweegactiviteiten en een bezoek aan de supermarkt.

Leerkrachten en een aantal leerlingen bepaalden samen waar de opbrengst van de sponsorloop heen zou gaan. Er werd gekozen voor het Diabetesfonds, omdat een aantal leerlingen zelf diabetes heeft of hier via familieleden mee te maken heeft, en voor de Stichting Voor Sara. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek naar zeldzame spierziekten. De leerlingen liepen in groepen rondjes om de school, waarbij de kleutergroepen de spits mochten afbijten. Wethouder Paul Verschoor liep na het geven van het startsignaal met de kleuters mee.