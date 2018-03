Wethouder Akkerman van Giessenlanden adviseur in Zaltbommel

GIESSENLANDEN/ZALTBOMMEL • Wethouder Harmen Akkerman van de gemeente Giessenlanden is aangesteld als adviseur voor de vorming van een nieuwe gemeentebestuur in Zaltbommel.

Dat maakt de SGP in Zaltbommel bekend. De partij is vorige week tijdens degemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden in Zaltbommel en neemt het initiatief om een nieuw college te vormen. Hierbij spelen de lokale politici van de SGP een grote rol. In het proces van informatie vergaring is SGP-wethouder Harmen Akkerman van Giessenlanden gevraagd om aan te schuiven.