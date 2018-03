Balkengat in Kinderdijk opent nieuw speeltuinseizoen

KINDERDIJK • Speeltuin 't Balkengat in Kinderdijk is vrijdag 23 maart open gegaan voor het nieuwe seizoen.

De kinderen uit het dorp hadden de mooiste lampionnen gemaakt met het thema hulpdiensten. Een vrolijke ronde met lichtjes door Kinderdijk werd muzikaal begeleid door de band Nootvoorziening.

De avond werd extra feestelijk afgesloten door Kees van den Heuvel en Ron Both. Kees overhandigde namens de Elshout stichting een cheque van 5000 euro aan het speeltuincomité 't Balkengat. Dit bedrag is besteed aan een nieuw speeltuintoestel, dat dit jaar geplaatst gaat worden.

Nieuw speeltoestel

Speeltuin 't Balkengat heeft grootse plannen dit jaar. In mei gaat de schop de grond in en wordt het grote speeltoestel afgebroken. Deze is aan vervanging toe. Na de zomer gaat men aan de slag met de bouw van een nieuw toestel. Tijdens burendag in september wordt een speciaal feest georganiseerd en de 'eerste paal geslagen'.