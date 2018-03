Overhandiging eerste gedichtenbundel Caleidoscoop bij Klokradio

ALBLASSERDAM/NIEUW-LEKKERLAND • In een speciale uitzending van het programma 'Caleidoscoop' van de lokale omroep Klokradio, zal gedichtenmaker Rien de Heer uit Alblasserdam de onlangs gelanceerde gedichtenbundel 'Caleidoscoop' overhandigen aan een speciale gast.

'Caleidoscoop' is een interactief radioprogramma dat sinds 2003 wordt uitgezonden op Klokradio, de lokale omroep van Molenwaard en Alblasserdam. Aan de hand van een thema dat moet voorkomen in de titel en/of artiest, wordt de playlist samengesteld. Luisteraars van het programma kunnen hieraan actief deelnemen.

Rien de Heer behoort ook tot de groep luisteraars die regelmatig een bijdrage levert aan de playlist. Zijn keuze ondersteunt hij met een gedicht, gebaseerd op de tekst van het nummer dat hij wenst te horen. Dat Rien niet zomaar een gedichtenmaker is, blijkt wel uit het feit dat hij meerdere gedichtenbundels op zijn naam heeft staan. In totaal werden er tot dusverre vijf gedichtenbundels uitgegeven, deels gebaseerd op (emotionele) perioden uit zijn leven.

De gedichten die hij maakte voor het programma Caleidoscoop, heeft hij gebundeld en aangevuld met gedichten die hij schreef op basis van verzoeken van dierbaren en volgers op Facebook. In totaal heeft Rien een kleine 180 gedichten opgenomen in de bundel die hij heeft genoemd naar het programma: Caleidoscoop.

Zaterdag 31 maart zal tijdens de 150ste aflevering van Caleidoscoop om 18:30 uur, het tijdstip waarop in het programma normaal zijn gedicht wordt voorgedragen, het eerste exemplaar worden overhandigd aan een speciale gast. Verder zullen dan ook veel bekenden van Rien aanwezig zijn om dit bijzondere moment mee te maken. De muziek in deze speciale aflevering staat in het teken van de tracks die Rien heeft gebruikt als basis voor zijn gedichten.

Caleidoscoop wordt vierwekelijks uitgezonden op Klokradio van 18:00 tot 20:00 uur en wordt gepresenteerd door Leo Huisman en Ariejan Boon. Frequenties en de mogelijkheid om via internet te luisteren zijn te vinden op www.klokradio.nl.