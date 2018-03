Werelderfgoed Kinderdijk opent seizoen met noviteiten

KINDERDIJK • Een heuse audiotourapp, een nieuwe rondvaartboot en een uit- en instapzone. In het jubilerende en opgeknapte Wisboomgemaal onthulde Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) vrijdag de plannen voor het nieuwe toeristenseizoen.

De primeur was een virtuele tour door het nieuwe bezoekerscentrum waarvan de eerste paal over twee maanden de grond in gaat. De directie Cees van der Vlist en Johan Mellegers gaven een inkijk: "Een bezoekerscentrum waar we een werelderfgoedwaardig ontvangst kunnen bieden".

Naast het bezoekerscentrum, verrijzen onder meer ook een natuureducatiegebouw, verbindende brug, ontvangstgebouw voor groepen en een hulpgemaal. De bouw van de nieuwe entreezone voor het werelderfgoed neemt ongeveer een jaar in beslag.

Ondertussen is de SWEK voortdurend bezig de bereikbaarheid en spreiding van bezoekers in het molengebied te verbeteren. Nieuw is dit jaar rondvaarboot Jantina, een historisch beurtschip dat duurzaam aangepast wordt. "Een gewaardeerd geschenk van het Maritiem Museum Rotterdam", aldus Johan Mellegers. Vanaf 1 mei brengt de Jantina bezoekers makkelijker naar museummolen Blokweer.

Ook de nieuwe uit- en instapzone voor bussen moet de stroom bezoekers in goede banen leiden. Bussen mogen dit seizoen alleen nog maar parkeren bij een aangewezen parkeerplaats in Nieuw-Lekkerland een paar kilometer verderop. "Dat is prettig voor toeristen, maar zeker ook voor in- en omwonenden van Kinderdijk. Het draagt bij aan de vermindering van de overlast en verbetert de veiligheid."

Nieuw dit seizoen is ook de 'customer journey app'. Met de app krijgen bezoekers meer informatie en tips over het molengebied en de regio. Een audiotour laat toeristen hun bezoek nog intenser beleven. De app past naadloos bij de wens van de SWEK om meer educatiemogelijkheden te bieden.

Werelderfgoed Kinderdijk kan zeven dagen per week bezocht worden. Actuele openingstijden en meer informatie staan op www.kinderdijk.nl en de bijbehorende Facebookpagina.