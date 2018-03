COV Egberts zingt The Crucifixion

NIEUW-LEKKERLAND • COV Egberts heeft zaterdag 24 maart in de Dorpskerk te Nieuw-Lekkerland het indrukwekkende werk van John Stainer, The Crucifixion, uitgevoerd.

Het verhaal begint op het moment waarop Jezus met zijn discipelen in Getsemané komt. Het koor nam het publiek mee in het verhaal van het lijden en sterven van Jezus.

Eric Merx (bas) vertolkte de stem van Jezus. Koorlid Bert Plaizier (tenor) zong met veel passie de verbindende teksten. Marc Schippers bespeelde het orgel en de algehele leiding was in handen van dirigent Leo Lommers.

Ook het publiek werd betrokken door een aantal coupletten van de hymnes mee te zingen. Na de hymne "Holy, Jesus, by thy passion" wordt in een duet voor tenor en bassoli het wonder van Christus liefde voor de mensen en de droefheid en rouw om de wreedheden en pijn, die Hij moest dragen, bezongen. Dit duet is een van de weinige duetten ooit voor mannenstemmen geschreven in religieuze werken. Zelfs Händel heeft dit nooit gedaan.

Na het slotkoor en een sober recitatief voor tenor, waar de dood van Christus wordt verteld, eindigt, na een moment van stilte, het werk met een triomfantelijk hymne van Hoop, "All for Jesus". De kerkzaal werd na afloop op passende wijze in stilte verlaten.

Het koor kan terugkijken op een geslaagde en indrukwekkende uitvoering. Tijdens dit concert zongen een aantal projectleden mee.

Voor een volgend concert zijn projectleden ook van harte welkom. Vanaf mei hoopt het koor om de andere week te repeteren voor de Johannes Passion van J.S. Bach. Met ingang van december zal hier wekelijks voor worden gerepeteerd.

Het koor hoopt dit werk zaterdag 6 april 2019 uit te voeren. Enige zangervaring hiervoor is wel vereist. De repetities worden gehouden in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Informatie is te vinden op de website (www.cov-egberts.nl) of bij de koorleden.