Arkel wint brandweerwedstrijd in Meerkerk

MEERKERK • De brandweerploeg van Arkel heeft zaterdag 24 maart de brandweerwedstrijd in Meerkerk gewonnen.

Diverse brandweerposten uit Giessenlanden en Zederik namen deel aan de wedstrijd. De eerste drie ploegen gaan door naar de volgende ronde.

Een ernstig ongeval met drie slachtoffers was de oproep voor de ploegen. In een bedrijfspand aan de Duurzaamheidsring in Meerkerk waren werkzaamheden bezig met een heftruck. De machinist van de heftruck was bezig om delen hout in een vrachtwagen te laden. Hierbij ging het helaas fout. Drie slachtoffers kwamen bekneld te zitten tussen stukken hout. Eén daarvan had een slagaderlijke bloeding.

De ploegen kregen als opdracht om de slachtoffers, samen met de ambulancedienst, te verzorgen en te bevrijden. Om de heftruck naar achter te krijgen moesten de ploegen de tankautospuit een stukje in het pand zetten, om zo met de lier de truck naar achter te trekken. De ploegen konden hulp in schakelen van een zogeheten HV-Team. Dit is een specialistisch team voor ongevallen.

Uitslag:

1. Arkel

2. Ameide

3. Lexmond

4. Giessenburg

5. Hoornaar-Noordeloos

6. Schoonrewoerd