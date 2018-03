Super Supermarkt Keurmerk voor Plus Meerkerk

• Frans Versteeg was in zijn nopjes met het SSK-certificaat. (Foto: Peter Verbeek)

MEERKERK • Frans Versteeg, eigenaar van Plus Meerkerk, heeft vrijdagmorgen het SSK (Super Supermarkt Keurmerk) ontvangen. Dat is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door hun extra inzet voor de leefbaarheid in en rondom hun winkel.

Het bijbehorende certificaat is uitgereikt door Harrie ten Have. Hij is voorzitter van stichting SSK die al meer dan veertig jaar de belangen van zelfstandige supermarkteigenaars behartigt en ondersteunt.

Criteria

In een toelichting meldde hij dat supermarkten aan een aantal criteria moeten voldoen om voor het certificaat in aanmerking te komen: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie alsmede transport en logistiek. De winkel is met succes op deze criteria getoetst waardoor Plus Meerkerk de komende twee jaar het keurmerk mag voeren.

Namens de gemeente Zederik was wethouder Arie Donker aanwezig om zijn felicitaties aan te bieden. "Plus Meerkerk is al jaren een begrip in Meerkerk en omstreken. Goed omgaan met afval en maatschappelijk betrokken zijn zaken die mij erg aanspreken."

Erg trots

Frans Versteeg liet weten erg trots te zijn dat zijn supermarkt dit certificaat heeft gekregen, maar hij schoof een groot deel van de eer direct naar zijn team toe. "Wij hebben al heel lang een beleid dat we samen zorgvuldig hebben uitgestippeld en waar zo goed mogelijk handen en voeten aan wordt gegeven. We hebben weinig verloop in personeel, ook al omdat onze medewerkers hier ervaring opdoen en doorgroeimogelijkheden krijgen."

De recente verbouwing heeft een grote rol gespeeld bij het verkrijgen van dit keurmerk. "Ik had me al eerder aangemeld, maar ben afgewezen omdat de duurzaamheid niet optimaal was", gaf Versteeg ruiterlijk toe. "Tijdens de verbouwing is overal LED-verlichting aangebracht. De vrijkomende warmte van de nieuwe koelinstallaties wordt gebruikt voor de klimaatbeheersing in de winkel. En deze Plus is zeer betrokken bij de samenleving. Tal van verenigingen krijgen financiële steun, en we werken vaak in natura mee aan bijeenkomsten van organisaties en organisaties. Bij de middag voor vluchtelingen in Zederik heeft Plus Meerkerk de hapjes en drankjes gesponsord."