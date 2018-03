Eigen Monopoly voor gemeente Zederik

ZEDERIK • Op initiatief van Frans Versteeg van supermarkt Plus Versteeg in Meerkerk krijgt de gemeente Zederik binnenkort een eigen Monopoly spel.

Inwoners van de gemeente worden betrokken bij de samenstelling van het spel vertelde Versteeg donderdagmiddag tijdens de presentatie van het plan. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Zederik, in het bijzijn van burgemeester André Bonthuis en Jelle Marcus van Identity Games.

Bij de start van de actie kreeg burgemeester Bonthuis het eerste exemplaar van het spel in ontvangst, het gaat om een dummy, want het spel moet de komende maanden een volledig Zederikse invulling krijgen. "De regels van Monopoly blijven gelden", legt Marcus uit. "Maar het wordt een Zederikse versie. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met de vier stations? En wat wordt de duurste straat van Monopoly Zederik?"

Ideeën van inwoners

Frans Versteeg en Identity Games betrekken inwoners van Zederik bij het ontwerp van het Monopoly spel. Zij kunnen via de Facebookpagina 'Monopoly Zederik' suggesties aandragen van straten of locaties of markante gebouwen die niet in het spel mogen ontbreken. Vanaf half mei kan er gestemd worden via een poll die op de Facebookpagina verschijnt. Het spel zal tevens voorzien worden van foto's uit de gemeente Zederik. De vervaardiging wordt gedaan door Identitiy Games. Dit bedrijf ziet erop toe dat het spel voldoet aan alle kwaliteitseisen en vergelijkbaar is met het standaard Monopoly spel.

"Door de fusie zal de gemeente Zederik straks ophouden te bestaan", vertelt supermarkteigenaar Frans Versteeg uit Meerkerk. "Dit is de laatste mogelijkheid om zoiets te doen. Ik wil hiermee iets doen voor de gemeenschap."

Burgemeester enthousiast

Burgemeester André Bonthuis reageerde donderdag enthousiast op het plan voor een eigen Monopoly spel voor Zederik. "Bijzonder leuk om met deze Zederikse Monopoly straks iets achter te laten voor de gemeente Zederik."

Presentatie

De gemeente Zederik zal vanaf 1 januari 2019 samen met Vianen en Leerdam opgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Het is de bedoeling dat het Zederik Monopoly op 21 november, tijdens de intocht van Sinterklaas gepresenteerd wordt. Het spel is via een kortingsactie van Plus Versteeg in Meerkerk verkrijgbaar voor 30 euro. De normale winkelprijs bedraagt 49,95 euro. De Zederik Monopoly is alleen verkrijgbaar in een beperkte oplage bij Plus Versteeg.