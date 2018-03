Meerdere awards voor mensgerichte zorg bij Rivas

Sonja van Muylwijk (zorgregisseur in Waerthove) en Kees Heijblom (Raad van Besturen) waren erg verrast dat zij allebei de Planetree Persoonsaward in ontvangst mochten nemen.

GORINCHEM • Kees Heijblom, lid van de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep, heeft een Planetree Persoonsaward gekregen. Hij ontving deze onderscheiding onder andere voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor Planetree Nederland en hoe mensgerichte zorg binnen Rivas dé standaard is geworden.

De onderscheiding werd hem door Marita Bossers, directeur Planetree Nederland, overhandigd tijdens de landelijke Planetree Conferentie in Nieuwegein. 'Het was een grote verrassing om op deze manier in de schijnwerpers te worden gezet', zegt Heijblom na afloop. 'Deze award zie ik als een erkenning voor alle medewerkers van Rivas en hoe zij dagelijks hun cliënten en de zorg die zij nodig hebben centraal stellen.'

Cliënt centraal

Als bestuurder van Rivas was Heijblom betrokken bij de oprichting van Planetree Nederland. En daarnaast zette hij zich in om Planetree binnen Rivas uit te dragen, zodat het een vaste plek kreeg binnen de organisatie. Hij zag in 2004 dat Planetree een geschikte werkwijze om de wensen en behoeften van cliënten centraal te stellen. Bijna 14 jaar later is Planetree een belangrijke basis voor de manier waarop bijna 5000 medewerkers en alle vrijwilligers de zorg verlenen aan alle cliënten van Rivas.

Meer awards

Naast deze mooie erkenning werd ook Sonja van Muylwijk onderscheiden met de Planetree Persoonsaward. Zij is zorgregisseur in verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. Sonja werd geroemd vanwege haar voortdurende creativiteit in de benadering van bewoners met dementie met complex gedrag. De koks van Rivas, die vorig jaar het Beste Menu van de Zorg wonnen, waren genomineerd voor een Planetree Project Award. Organisaties Elver, GGzE en Groenhusen wonnen deze dag deze award.

Tijdens de Planetree Conferentie was het ook feest voor alle woonlocaties én de thuiszorg. Vorig jaar mei had Planetree International het label al toegekend, maar deze dag werd het officiële label overhandigd aan vertegenwoordigers van Rivas.