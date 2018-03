Voorjaarsexpositie in Molen De Liefde

STREEFKERK • In Molen De Liefde in Streefkerk wordt vanaf maandag 2 april (Tweede Paasdag) een voorjaarsexpositie gehouden.

Er zijn werken te zien van Piet Boogaard, Lut Tettero, Miriam Tierolf en Pieter van Heest. Hun werken variëren van realistisch tot landschappen en van houtsnedes tot traditionele schilderijen.

Op 2 april is de molen aan de Nieuwe Veer 42 in Streefkerk open van 11.00 tot 17.00 uur. Vanaf zaterdag 7 april is de molen elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.