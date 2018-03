Motie Statiegeldalliantie overbodig verklaard: Fractie Renes voelt zich slecht geïnformeerd

GIESSENLANDEN • Fractie Renes diende donderdagavond in de Giessenlandse gemeenteraad een motie in om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Wat bleek: Giessenlanden is al aangesloten. "Dat roept bij mij allerlei vragen op", aldus een hoorbaar aangebrande Esther Renes.

De motie werd door Fractie Renes ingediend bij de behandeling van het Duurzaamheidsplan. Esther Renes bepleitte dat statiegeld op kleine flesjes en blikjes zorgt voor minder zwerfafval. Bijna 200 Nederlandse gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Zo ook Giessenlanden. "En daarom is uw motie overbodig", zei wethouder Jan de Groot in zijn beantwoording. Esther Renes reageerde verbaasd: "Giessenlanden sluit zich dus aan zonder dat de raad ergens van weet."

Volgens Jan de Groot was er niks vreemds aan. Binnen Waardlanden -de Reinigingsdienst- is tot aansluiting besloten. "Het bestuur van Waardlanden bestaat uit wethouders. De raden zullen via de colleges worden geïnformeerd."

Informatieplicht

Esther Renes dacht daar heel anders over. "Prachtig hoor, dat we aangesloten zijn, maar laat mij dat voortaan tijdig weten. Ik weet nergens van en de motie is dus niet overbodig."

"Ik begrijp uw verongelijkte houding niet", voedde Bert Snoek (VVD) het debat. Esther Renes wees hierop op de informatieplicht die het college heeft. "Ik zie nu dat Waardlanden zich op 6 februari aangesloten heeft. Het is nu 22 maart en de raad weet officieel nog van niks. Daar heb ik moeite me."

Fractie Renes hield de motie overeind, maar gezien de uitleg van de wethouder kwam er geen steun van de overige fracties.