Leerzame Techniekroute aan de Melkweg in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Zo'n 140 schoolkinderen van groep 8 van de scholen uit de voormalige gemeente Graafstroom hebben woensdagochtend een leerzame ochtend beleefd tijdens de Techniekroute in Bleskensgraaf.

‏In navolging op Nieuw Lekkerland en Gelkenes in Groot-Ammers was het woensdag ook gelukt om op bedrijventerrein Melkweg voldoende bedrijven te vinden die groep 8 leerlingen willen ontvangen en wegwijs willen maken in de techniek. Er deden elf bedrijven mee.

Tijdens de route brachten de leerlingen van groep 8 in groepjes een bezoek aan twee lokale technische bedrijven om iets over het bedrijf te horen, te zien maar vooral ook zelf te doen.

Doel van de Techniekroute is kinderen kennis laten maken met techniek om ze zo enthousiast te maken voor een technisch beroep. Daarnaast willen we de bekendheid van en met lokale bedrijven vergroten.

De bedrijven die meegedaan hebben aan de route, zijn heel verschillend; van Installatietechniek (Wemmers), naar meubelbouw (Vlasblom) en smeedwerk (Van der Vegt). De tien bedrijven en de brandweer bieden samen een mooi programma.

"Enorm onder de indruk van inzet en medewerking bedrijven tijdens eerste Techniekroute Melkweg. Het is niet niks om twee groepen leerlingen te ontvangen in je bedrijf die ook nog eens vooral iets willen doen", aldus Louisa Broens van de gemeente Molenwaard.

"Top initiatief van de gemeente Molenwaard", twitterde leerkracht Wietse Blok van de School met de Bijbel uit Bleskensgraaf', één van de scholen die meegedaan heeft.