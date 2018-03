advertorial DLB Wonen biedt handvatten om duurzaam wonen concreet te maken

REGIO • De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. 'Duurzaamheid' is door de kiezer in veel gemeenten hoog op de agenda geplaatst. Hoe nu verder? Desiree Kon van Duurzaam & Levensloopbestendig Wonen geeft gemeenten en kiezers handvatten om duurzaam wonen concreet te maken. Gemeenten moeten daarin het goede voorbeeld geven...

'Duurzaam wonen is meer dan het technisch aanpassen van een woning'

Desiree Kon: "Warmtepompen, zonnecollectoren, zonnepanelen, infraroodpanelen. Er zijn verschillende oplossingen om warmte en energie op te wekken zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar duurzaam wonen is meer dan het technisch aanpassen van een woning.

'Veel manieren van duurzaamheid kosten niets en leveren veel op'

Duurzaamheid is een manier van leven. Afval scheiden, de fiets pakken in plaats van de auto, lichten uitdoen in kamers waar we even niet zijn, maximaal 7 minuten douchen, plastic hergebruiken en afval scheiden. Deze manier van verduurzamen kost ons helemaal niets en het levert hartstikke veel op. Denk aan de dalende kosten in benzine, elektriciteit en water. En op de langere termijn ook minder uitstoot van CO2. Een schonere lucht. En meer de fiets pakken levert u ook nog eens een betere gezondheid en conditie op.

'Gemeenten moeten het goede voorbeeld geven'

Verduurzamen begint bij de basis. Gemeenten en (lokale) ondernemers moeten de handen ineen slaan en eerst werken aan de bewustwording van duurzaamheid bij de burger. Waaróm scheiden we afval? Waaróm kunnen we beter de fiets pakken dan de auto? Waaróm is korter douchen zo belangrijk?

Pas daarna is de burger toe aan het waarom van duurzaam wonen. Waarom de overheid energieneutraal wonen stimuleert. En wat het eigenlijk allemaal oplevert voor u, als burger. Ik denk dat iedere inwoner van Nederland nieuwsgierig is naar de toekomst. Wat gaat er gebeuren en hoe ziet ons leven er over 5 jaar uit? Of over 10 jaar? Gemeenten zijn hierin een belangrijke factor qua informatievoorziening. Gemeenten moeten het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven aan haar burgers. Helaas gebeurt dit nu nog veel te weinig.

'Verduurzamen met behulp van lokale partijen zorgt voor vertrouwen bij de burger'

Veel gemeenten willen collectief gebruikmaken van zonnepanelen voor de inwoners. Dat is natuurlijk een ontzettend goed idee. Maar de prijs weegt helaas vaak zwaarder dan de kwaliteit. Langetermijndenken gebeurt nog veel te weinig. Als gemeenten écht duurzaam willen zijn, is het belangrijk dat ze een lokale partij zoeken die zonnepanelen voor een eerlijke prijs mag aanbieden. Als het lokaal wordt geregeld bespaar je sowieso al veel vervoerskosten. Daarnaast zijn lokale partijen vaak bekend bij de burgers en dit zorgt voor vertrouwen.

De eerste taak voor gemeenten is het samenwerken met ondernemers uit de regio. En betrek de burgers hier ook bij. Organiseer voorlichtingsavonden en breng lokale partijen samen. Zo betrek je als gemeente iedereen. En hoe meer mensen zich betrokken voelen, hoe sneller ze geneigd zijn mee te doen.

'Laten we starten met bewustwording van duurzaamheid op lokaal niveau'

Met de bewustwording van een duurzamer leven zijn we in Nederland vrij laat begonnen. Er moet namelijk in rap tempo van alles veranderen. Maar burgers opleggen om duurzamer te leven en te wonen werkt niet zonder dat zij weten waaróm en hóé dat moet. Laten we daarom vandaag starten met bewustwording op lokaal niveau. Alleen dan is er kans dat je de burger meekrijgt in de sneltrein die duurzaamheid heet."

6 stappen om een duurzame gemeente te worden

Met deze zes stappen kunnen gemeenten succesvol duurzame initiatieven ontwikkelen en hun burgers daarbij betrekken.

• Zoek lokale partijen met expertiser op het gebied van duurzaamheid

• Ga voor kwaliteit, denk in langetermijnoplossingen

• Informeer burgers en betrek ze actief bij de plannen, zodat burgers zien wat er speelt en wat de mogelijkheden en opbrengsten zijn

• Speel open kaart, geef burgers inspraak in de plannen

• Maak duurzaamheid laagdrempelig met kleine, eenvoudig te realiseren tips, over korter douchen en de verwarming lager zetten

• Maak het doel concreet, word de duurzaamste gemeente, wees de eerste met een volledig duurzame straat of zorg bijvoorbeeld voor de schoonste lucht

Voor meer informatie: https://www.thuiscomfort.nl/nieuws/nederland-stemt-groen-hoe-nu-verder.html

